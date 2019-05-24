黃光芹問花天酒地 韓唸心經回應

2019-05-24

上酒廊手摸哪？ 韓︰當然放酒杯上啊

〔記者葛祐豪、黃旭磊、黃佳琳／高雄報導〕資深媒體人黃光芹連日來在臉書持續發文對高雄市長韓國瑜開砲，質疑韓國瑜當立委時花天酒地，到現在睡覺前也要喝一大杯金門高粱。對此，韓國瑜昨天回說，黃光芹大錯特錯，他睡前心思亂都唸佛經，並在媒體前當場背唸心經證明。

黃光芹前天深夜在臉書發文質疑韓國瑜，「你上次跟年輕朋友說，你當立委的時候，花天酒地，連立委都幹不下去，好炫！我想聽。你上酒廊，手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？錢都付清了沒有？你到中國大陸，真只是讀書，都沒有玩嗎？」黃又說：「我熟悉的立法院資深立委老早就告訴我，你不只吃喝賭，還有呢？」

稱二十多年前的事 「我心中有一把尺」

韓國瑜昨上午回應，那是二十多年前他當民意代表時，喝酒聊天喧嘩，「我的私生活我自己知道」，希望黃找到內心寧靜和快樂，但不能一直這樣抹黑，沒有任何證據，把他說得好像變成十惡不赦之徒。

韓國瑜說「我是一個會反省的人」，年輕時喝喝酒聊聊天，但請放心，「我自己心中有一把尺，我不是一個亂來的人」、「我喝酒我的手放哪裡？我當然放酒杯上啊！」

韓國瑜另在議會備詢空檔受訪，媒體問及黃光芹爆料他睡前喝高粱；對此，韓國瑜說，「說我酗酒、睡覺前喝一大杯金門高粱，是大錯特錯。我睡前心思亂都唸佛經，一個人不喝酒，當市長五個多月沒喝醉過一次。」 韓國瑜並當眾背唸心經，現場數十名媒體記者旁觀，氣氛突然陷入一陣沉寂。

黃又爆「3700」韓︰難道我要再辭市長

黃光芹昨午又發文爆出神秘數字「3700」，但沒有說明這筆數字是什麼意涵；韓國瑜回應，請黃光芹發言謹慎小心，「難道我還要再辭市長嗎？」

韓國瑜指出，蔡正元先前指稱他收了四千萬元，他不惜以辭掉高雄市長職位來證明自己清白，像這些沒有目標的不實指控，請拿出證據，他一直非常友善，也希望黃光芹能找到她的快樂，如果要一直這樣的指責、抹黑，不能每一個人講一句話，他就要發誓辭掉市長，不實的指控應適可而止。

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