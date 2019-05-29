回應議員質疑 柯文哲話中有話：假民調不是我們專長啊

2019-05-29 20:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲第一任期取消發放重陽敬老金，引發長者不滿，去年競選連任，頻頻遭民眾當面嗆聲，如今台北市議會國民黨團提案《重陽敬老金致送自治條例》，上周一讀通過。未料，台北市政府今搶在市政總質詢登場前召開記者會，有57%民眾支持取消重陽敬老金，不支持為28%，但越年長者，越不支持取消。

市議員秦慧珠下午在議會質詢時，批評柯市府為了打擊議會，特地做民調來發表，她質疑柯市府該份問卷製造青銀世代對立，明明是六十五歲以上老人相關的福利，卻拿去問年輕人，最後做出一個超過五成的人支持取消，形同消滅老人的聲音。

秦慧珠痛批柯市府此舉是耍詐、掩耳盜鈴、魚目混珠、欺負老年人，接著高聲要求柯文哲如果真的認為自己取消發放重陽敬老金，有這麼多人支持，是一項偉大的政策，那就列為競選總統的政見，承諾未來若當選，會全面取消，她隨即拿出一張承諾書，要柯現場簽名。

秦慧珠說，她當了五年多議員，從來不屑拿任何道具，靠著一張嘴就可以挑戰柯文哲，現在把第一次拿道具就用在柯的舞台上了，她還嗆柯如果不簽，就耗時間。

豈料，柯文哲竟也耍賴說：「那就耗，我也不是第一天當市長，你要耗就跟你耗。」他接著說，如果全台灣的老人福利水準可以達到北市的水準，當然可以不用發阿，「用六都去比較，我們還是很多贏的地方。」

眼見柯文哲就是不願簽名，秦慧珠大罵柯市府做假民調，柯卻還回嘴說「國家的政策還是要有理想性，我們怎麼會做假民調，假民調不是我們專長啊！」一旁的幕僚連忙低聲制止柯文哲「不要生氣」。

秦慧珠繼續批評，柯文哲聲稱重陽敬老金沒有相關法源，但之前柯答應增加老人共餐的補助金額，也沒有相關法源阿，柯想增加就增加，不想增加的就說沒有相關法源。

由於柯文哲在秦慧珠發言當下，竟和幕僚在備詢台上交頭接耳，讓秦不滿嗆聲：「我在講話，你們在開甚麼小組會議，我講話沒有人在聽，沒關係，到此為止，請所有北市老人知道，柯文哲上任後如何虧待老人。」

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