發敬老金「不分青紅皂白」 柯P重申反對

2019-05-04 16:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲上任後，砍重陽敬老金並取消65至70歲老人健保補助，近來有議員打算提案i-voting，用投票方式恢復發放重陽敬老金。柯文哲今天受訪時重申，重陽敬老金他個人反對，這是不分青紅皂白的，而且沒有政策引導性，是違反社會福利偏向弱勢的理念，因此他是反對的。

柯文哲今天下午出席貓空封茶祭活動，接受媒體聯訪時，媒體問到議員打算提案i-voting恢復發放敬老金，柯文哲直說，這個要有專人回答、要花時間（講），但他強調，同樣的錢應該思考怎麼用最有效率，因此老人健保補助要優先恢復。

柯文哲說，花1500元卻沒解決問題，因此有健保的保護比較重要，錢就這麼多，要怎麼是可以辯論的。媒體問，當初取消敬老金的理由是否消失了？他再度重申，發重陽敬老金他個人反對，這是不分青紅皂白，而且沒有政策引導性。

柯文哲認為，不管有錢沒錢都要花一樣的錢，而且還是花現金，卻沒有控制流向，也沒有政策引導性，這是違反社會福利要偏向弱勢的理念，因此他反對普遍發敬老金。

柯文哲還說，在資本主義的國家，有兩項一定是社會主義，分別是教育與醫療，坦白講他作為一個醫生市長，他第一個想到的是健保要照顧大部分的人，因此這是要優先處理（指65至70歲老人健保補助）。

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