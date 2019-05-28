藍議員爆：「Q版韓國瑜」和「爆炸頭」每週開會滅韓

2019-05-28 09:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜爆出市長室被養工處員工侵入侵竊，雖然檢警定調只是單純竊案，但藍營卻不這麼認為，渲染這就是「滅韓」的陰謀論；國民黨高市議員陳麗娜今在市議會質詢時爆料，有個「Q版韓國瑜」和另一個「爆炸頭」每個禮拜高雄開會討論滅韓。

陳麗娜說，如果只是單純的竊盜，高市警察局也太天真、好棒棒，竊賊能拿西出來，就可以放東西進去，放了這些東西之後無所遁形，真的只有市長室被放嗎？這件事對警察局來說維安是零分，如果是恐佈分子放炸彈、當殺手，市長安危一點保障都沒有。

陳麗娜指出，韓國瑜出訪星馬的內容被外洩、自經區說帖外流等，誰有通天本領能提早知道狀況；她直指有一個「Q版韓國瑜」和一個「爆炸頭」每個禮拜都會在高雄開會討論滅韓，質疑黑韓的資料都是「有管道」而來，根本是高雄版的「水門案」。

韓國瑜則說，「搞這些政治小動作，噁心」，也讓他見識到「人外有人天外有天」，換黨執政後無法順利推動，他仍堅持愛與包容是價值，人心是善良，有些公務人員被符號風氣感覺帶著走，但公務人員是對國家效忠，不是為某人服務，為人民服務就好，各局處拚得這麼認真，相信這些公務人員會被感動，未來也會調整一、二層高階主管，也呼籲內部官員為市政打拚。

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