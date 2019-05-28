韓國瑜進南華商圈 瞎扯20年來市長第一次蒞臨 商圈臉書遭洗版

2019-05-28 08:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄光頭日記者會昨天下午在南華商圈舉行，高雄市長韓國瑜率20多名韓粉光頭站台宣傳，豈料該商圈臉書竟貼出「20年來市長第一次蒞臨」，網友發現其實花媽以前也來過，小編卻仍跳針不道歉，遭網友批評捧韓捧過頭。

南華商圈是高雄老字號商圈，但近年因商圈移轉、電商興起等因素而逐漸沒落。

高市府為振興南華商圈，昨天下午舉辦高雄光頭日記者會，韓國瑜親自出席，根據記者觀察，到場的大多是韓粉，除了20多名光頭韓粉，庶民韓粉杏仁哥也在場開起直播，一些臨時攤位也是賣韓國瑜周邊商品。

南華商圈理事長楊福順，也是新興區東坡里里長（無黨籍），他昨天也陪同韓國瑜參加活動。

豈料活動結束後，南華觀光商圈的臉書，竟然貼出「20年來市長第一次蒞臨」的字句，但網友發現前市長陳菊不只一次到過南華夜市參加活動，大批網友湧入臉書，要求小編道歉。

南華觀光商圈的臉書小編不斷跳針回答：「前市長僅有出席活動，但沒開過記者會及沒進入商圈與店家互動過，只要是市府長官我們都歡迎，謝謝你。」

這番話讓網友更憤怒，批評難道出席活動不叫蒞臨嗎？不少網友痛批小編硬拗不道歉，揚言抵制商圈。

沒想到這位小編彷彿撿到槍，嗆說：「在台灣，不是說謊硬拗，而是很多的不小心被有心人士抓住之後，無限上綱霸凌。看著電視劇「我們與惡的距離」人們有確切檢討自己嗎？你，來過南華觀光商圈嗎？你有來消費過嗎？」。

網友罵說：「拍馬屁拍的太噁心了啦」、「是韓國瑜20年來第一次蒞臨吧」、「小編不懂蒞臨的意思，當時花媽有走進商圈活動帳篷，有發紅包，還有報導」。

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