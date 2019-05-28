從伯樂到死敵？週刊爆韓市府「關鍵電話」給柯P下馬威

2019-05-28 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜透露心中已有代理市長人選，並證實將出席6月1日在台北市凱達格蘭大道舉辦的「決戰2020，贏回台灣」誓師大會，對此柯文哲當時在日本聽聞此事嚇傻，不斷問「真的假的？」「他還要不要上班？」週刊報導，隨著總統大選逼近，柯韓檯面下暗潮洶湧，當初韓國瑜擔任北農總座時，稱柯對他有如伯樂，如今兩人常隔空交鋒，日前柯文哲的高雄行，高市府一通關鍵電話，讓韓國瑜「卡柯」動作浮出檯面。

韓國瑜日前公開表示，將出席韓粉6月1日在凱道舉行的首場總統選舉造勢大會，當時人在日本參訪的柯文哲，聞訊被嚇到直呼「真的假的？」由於韓過去自稱自己是經濟100分、政治0分，柯也大酸說，韓國瑜「現在改成政治100分、經濟0分」。

《鏡週刊》報導，鴻海董事長郭台銘表態參選總統後，韓國瑜的聲勢出現變化，除了藍營焦慮，韓營現也化被動為主動，並企圖阻擋白色力量再起。

《鏡週刊》提到，柯P本月中一連3天安排高雄行試水溫，17日晚間到雄中演講，當天人氣很旺。其中有為演講穿梭的雄中校友透露，柯P演講前夕，學校接到高市府教育局的電話，因此擔心若由校方籌辦演講，市府可能解讀為「挺柯」，演講就改由學生、校友主辦，校長及學校主任當天則都缺席。

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