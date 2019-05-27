假新聞！名嘴抹黑小英未扶行動不便者 現場影片曝光

2019-05-27 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴羅友志在臉書上抹黑總統蔡英文，指控蔡26日出席「國際獅子會台灣總會第59屆年會暨會員大會開幕典禮」，卻不攙扶行動不便的獅子會榮譽總團長曹永欽；現有媒體公布當時現場影片還原真相。

《芋傳媒》公布蔡英文26日出席活動的現場影片，當時榮譽總團長曹永欽剛從座位起身，要與總統蔡英文合影留念，有2名現場人員幫忙攙扶他，但隨後團長要往後站，總統伸出左手穩住團長背部，讓行動不便他不至於往後跌倒，報導稱，羅友志臉書的影片是某英文字母電視台人員所製作，在羅公布影片後該媒體團隊還留言帶風向。

報導指出，當天與會的民眾透露，團長與蔡英文是認識多年的好友，曹在小英競選時是獅友後援會長，2人政治理念相當接近，此次能在獅子會活動中見面，曹本人相當快樂，如今卻被不肖人士惡意抹黑，曹與其他獅子會成員相當憤怒，抨擊該名媒體人毫無品德可言。

臉書粉絲專頁「國際獅子會台灣總會（MD300）」稍早已指出，「感謝蔡英文總統百忙之中特別撥冗參加年會大會活動，並與台上貴賓分梯合影，針對總統與曹王芙蓉議長及夫婿曹永欽榮譽顧問團總團長合影，總統數度伸出友誼之手協助攙扶行動較不便之曹永欽總團長，但曹總團長一向不願讓人攙扶，因此對於羅友志先生的惡意曲解，本會深表遺憾，請外界勿受此不正確訊息誤導，特在此發表聲明，以正視聽。」

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