貿易戰升溫 經濟部列台灣2大機會 網讚：簡單易懂！

2019-05-10 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國今（10）日起針對從中國進口的2000億美元商品，將懲罰性關稅10%調升至25%，美中貿易戰戰況加劇，也影響世界經濟發展。經濟部發文指出，這次貿易戰中，台商朋友會受到影響，但台灣經濟發展也取得兩個機會：轉單效應和台商回台投資。

經濟部今天發臉書解釋，首先，2000億美元清單中，約有5700多項貨品受影響，如工具機、自行車、電子、鋼鐵等，從事這些產業的大陸台商會受到影響；第二，中國的出口、投資力道預計將來會減弱，並對他們總體經濟造成衰退，因此台商和我國出口中國的產品，都會有影響。

但經濟部也表示，台灣經濟發展在此次貿易戰中看到兩個機會，第一，面對全球經濟新情勢，產業界已開始調整跟把握機會，全力爭取轉單機會，像今年1月到4月，台灣對中國大陸的出口減少10.9％，而同期間對美國的出口成長則是19.9%。

第二個機會是台商回台，政府已以具體政策吸引台商回來投資，創造就業機會，促進產業升級。到5月9日為止，已吸引近新台幣2800億的投資金額，預計能創造2萬7千個工作機會。不僅提前達到今年目標，也會繼續完成總統蔡英文交付給經濟部的5000億任務。

許多網友留言打氣，「台灣加油」、「難怪台商狂回流，讚哦」、「小編很棒喔，寫的簡單清楚」、「資訊的透明可以讓人民做正確的選擇！是正向的！」

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