名嘴抹黑小英未攙扶行動不便者 獅子會發聲明打臉！

2019-05-27 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文26日出席「國際獅子會台灣總會第59屆年會暨會員大會開幕典禮」，她致詞時強調，過去三年政府正一步一腳印實現目標。沒想到名嘴羅友志今（27日）在臉書貼出一段影片，指蔡總統未攙扶行動不便的獅子會榮譽總團長曹永欽，甚至未正眼看。對此，「國際獅子會台灣總會」發聲明強調，對於惡意曲解感到遺憾。

羅友志今上午在臉書貼出一段蔡總統26日出席國際獅子會活動的影片，指控影片中總統對行動不便的榮譽總團長曹永欽不理不睬，不僅沒有想攙扶的意願，甚至未正眼看他。羅友志還批蔡總統「連基本禮讓老弱婦孺」都沒有，還指現場拍攝畫面的記者非常憤怒。

羅友志還自以為幽默地用「設計對白」，假借蔡總統之口，說「識相點，中間是我站的！」等語來嘲諷。文章下方也吸引許多網友留言批評。

對此，「國際獅子會台灣總會（MD300）」得知消息後也在臉書發聲明表示：「感謝蔡英文總統百忙之中特別撥冗參加年會大會活動，並與台上貴賓分梯合影，針對總統與曹王芙蓉議長及夫婿曹永欽榮譽顧問團總團長合影，總統數度伸出友誼之手協助攙扶行動較不便之曹永欽總團長，但曹總團長一向不願讓人攙扶，因此對於羅友志先生的惡意曲解，本會深表遺憾，請外界勿受此不正確訊息誤導，特在此發表聲明，以正視聽。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法