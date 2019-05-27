訪中獲承諾緊急採購農產品 徐耀昌：憑良心講也是統戰

2019-05-27 21:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣長徐耀昌5月初到中國湖北省，與省委書記達成協議，若是日後苗栗縣農產品發生滯銷問題時，湖北省將緊急採購；民進黨縣議員羅貴星今總質詢中質疑，對方承諾採購究竟是因為我方的農產品品質、價格好，還是對方的統戰作為？縣長徐耀昌回應「他憑良心講，以上皆有」。徐耀昌強調，8月份將規劃湖北文化週，雙方就農業、文化、觀光等面向進行跨域合作及交流。

民進黨縣議員鄭宗國、劉順松、羅貴星今天進行聯合總質詢。

羅貴星指出，這樣緊急採購的行為實在是治標不治本，應長期合作，才是上策，否則對方一句話不要了，對農民無助益，且真正要做的事是要輔導農民種出更好的農作物、建立穩定通路，讓中國或是其他國家來拜託我們外銷，而非徐縣長去求對方來採購我們的滯銷農產品，盼苗縣府能盡大力量來幫助縣內的農民。

徐耀昌指出，此行見到了國台辦主任劉結一及中國百貨公司的高層，他有提到若遇到農產品大豐收或滯銷，例如公館紅棗及銅鑼杭菊量太大無法消化，請他們協助，也獲對方口頭承諾，雙方並沒有簽訂MOU，基於互信原則達成共識。

徐耀昌表示，羅貴星所提的建議縣府都會做到，8月份將規劃在苗栗舉辦「湖北文化週」，包括嚴謹的論壇，會將農特產品列入，還有湖北省會要求觀光客來台灣，將安排一到二日的消費行程在苗栗及文化交流等議題，都會坐下來談。

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