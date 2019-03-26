盤點訪中成果 韓國瑜：5天簽約52億農漁產品

2019-03-26 23:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜訪中行程今抵達廈門，陸續參訪國際郵輪中心、廈門規劃館，並見證總額達9億元的高雄農特產品簽約，他表示，這回訪中簽約達52億元、成果相當豐碩，期待高雄與各城市有更多交流機會。

今天簽約是由高雄市農會攜手尚騰農產、稑禾國際貿易、嘉鎷貿易、高盈貿易及台灣銘鴻物流等5家企業，共同簽成5件農漁產品合約，合約期間4年，外銷品項包括鳳梨、蓮霧、木瓜、番石榴、火龍果等農產，及魷魚、秋刀魚等漁產品，簽約金額達9億元。

韓國瑜表示，出訪從香港、澳門、深圳到廈門，總共簽訂契約及MOU合作備忘錄，總額達52億元，成果相當豐碩；他感謝這段時間願意採購高雄產品的企業，並表示除農產品外，還能擴展城市間情感交流，與許多需要努力的實質合作交流，包括體育、文化、青年創業、舉辦城市論壇等，也希望幫助青年創業做生意找資金，並提供技術與指導，未來城市間合作有無限可能，多來多往，互利共贏。

廈門採購簽約儀式之前，韓國瑜陸續前往國際郵輪中心及廈門規劃館參訪，後再與廈門市委書記胡昌升會面，雙方會談30分鐘，針對如何實質合作相互交流。

胡昌升表示，廈門與高雄血緣相近、關係緊密，同時廈門也是台灣商品集散地，高雄港去年向中國運輸水果5.5萬噸，其中有4.4萬噸是從廈門港登陸，佔80％，水產品運到中國12.9萬噸，從廈門港登陸有5.9萬噸，佔46％，全台灣的水果、食品、酒類的進口量，廈門歷來是穩居全中國第一。

韓國瑜說，1998年首次到訪廈門，30年滄海桑田，從道路坑洞已搖身一變成為花園城市，他覺得，廈門跟高雄一定有更多可以合作的空間，絕非僅限於農產品或水產品，甚至將來擴大到青年交流、體育、文化、各種宗教，甚至舉辦雙城論壇，也期待未來在旅遊有更多互相來往。

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