「全國台聯兩岸記者青海行」邀請函曝光 粉專：統戰活動

2019-05-23 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國官方多次邀請台灣媒體赴中參加媒體峰會，並在會中要求台媒努力宣傳「一國兩制」，引發社會關注。臉書粉絲專頁「報呱」今天貼出「全國台聯文化宣傳部」所舉辦「全國台聯兩岸記者青海行」的相關訊息，指出活動是「統戰活動」。

根據「報呱」發布的資料顯示，在中國「全國台聯文化宣傳部」向「中華全國台灣同胞聯誼會」發出的邀請函中，可見「為使台灣民眾感受祖國大陸改革開放40餘年」、「我會擬訂於2019年6月19日至28日在青海省舉辦兩岸記者參訪活動」、「屆時敬請貴單位派記者前來採訪報導」等字樣。

根據「全國台聯兩岸記者青海行」行程草案當中，此次「全國台聯文化宣傳部」規劃將有「參加一帶一路高峰論壇」、「港澳台僑商項目對接暨專場簽約 」以及「考察東川工業園、南川工業員高新技術企業」等行程。

另外，在一封電子郵件中也可以看見台媒轉發邀請函，並表示「有興趣的朋友可以點進附件參考看看！」

「報呱」在發文中除了「誠摯呼籲同業們秉持新聞專業和台灣人的自尊，拒絕中國統戰。」也向台灣閱聽大眾喊話，「中國勢力滲透進台灣媒體和各層面已不容忽視，我們自己也要懂得明辨媒體餵食給我們的各種『假大空』訊息。」

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