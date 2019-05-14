統戰、交流、言論自由傻傻分不清！ 彰縣議員指出台灣最大危機

2019-05-14 12:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國內多家媒體到北京做媒體交流，面對中共政協主席汪洋「一國兩制」統戰言論，媒體人乖乖在台下「聽訓」，引發國人憤慨。

彰化縣民進黨議員黃盛祿今有感而發地說，從「五星寺事件」、「苗栗習酒公司捐款去中華民國」到「媒體面聖聽訓」都可以見到台灣人對於統戰、交流、言論自由傻傻分不清。

他說，中國統戰的技倆早就從教育、廟宇、文化、媒體、商業等領域如水銀洩地般深入台灣各角落，但國人渾然不知。

他說，「五星寺」過去2年在彰化升五星旗、播中共國歌，侵門踏戶，民眾和地方政府卻認為「言論自由，無傷大雅」，直到「紐約時報」點出問題的嚴重性，政府才驚覺「歹誌大條」。

他又說，今年元宵節，中國重慶「台辦」率領一支「銅龍」到彰化燈會，吸引上萬人到場觀看，民眾認為這是「文化交流」，問題是，對方是「台辦」率領，台辦就是「對台統戰」的第一把手，如果是對等文化交流，應該是以對岸的學校、機關團體為主體，而不是台辦，有台辦就有政治目的。

黃盛祿表示，中國的統戰勢力近年透過宮廟深入台灣底層，但台灣基層民眾心思非常單純，以為「文化交流」很正常，但中共政治勢力，一點一滴侵蝕台灣底層的主體性，當民眾對「敵國」沒有心防，中國不用打台灣，台灣乖乖投降。

他認為，兩岸情勢已經產生大變化，特別是中國頒定「反分裂國家法」，以及習近平今年1月2日「告台灣同胞書」，要把台灣牢牢綁進「同屬一中」的框架，台灣政府更應修訂「國安法」因應。

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