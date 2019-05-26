管到超自然界！ 超有趣影片帶你認識內政部職掌

2019-05-26 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕偶爾會撿到槍的內政部臉書粉絲專頁，現在又有最新力作了！該粉專今天（26日）發布一段長約5分鐘的影片，號稱自己「住海邊」管超多，甚至連「超自然現象」都管。有趣影片連行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁都忍不住前來留言。

影片內容表示，內政部從出生到死亡全程「一條龍服務」。其中，戶政司也經常辦理聯誼，如果民眾沒有對象，只有抱枕、siri小姐，或者「正面照超過1公尺高，側面照不到1厘米厚的老婆老公」，都可以參考戶政司的活動，給自己一個「脫魯」的機會。

民政司也是業務多元，地方行政、節日禮制、選舉法治、宗教殯葬都是其業務範圍，也是極罕見「管到超自然世界」的政府單位。至於為什麼民政司也管選舉，內政部小編說，可能是因為選舉時常出現各種「科學難以解釋」、「比宗教還玄」的言論，所以才讓掌管宗教的民政司管吧。

另外還有關於「地政司」、「合作及人民團體司籌備處」、「移民署」、「營建署」、「役政署」、「警消空勤」等機關的有趣介紹。最後小編表示，如果對於內政部職掌有任何問題，也可撥打1996服務專線，「內政部永遠在你身邊」。

有趣的影片引來行政院副院長陳其邁留言，表示「是很棒的影片，雖然什麼教和什麼教那邊看不是很懂XD」，行政院長蘇貞昌更是趣味回應，認為「看完影片，我反而有點不太懂你們在做甚麼了」。影片發出至今短短半天已有1.5萬人按讚，超過5千次分享，引起網友熱烈迴響。

相關影片：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法