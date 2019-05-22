同婚所需文書 內政部公告4大範本供參考

2019-05-22 17:36

〔記者黃欣柏／台北報導〕「司法院釋字第748號解釋施行法」日前三讀通過，內政部也因應即將上路的同性結婚而公布同性結婚書約，不過卻被發現書約上兩造的稱呼為「當事人」，而非傳統結婚書約所用的「結婚人」。對此，內政部戶政司副司長鄭信偉表示，因內政部必須提前作業，所以先依據行政院版草案用字進行調整，沒想到後來三讀版本改用「結婚登記」一詞，目前已把公版書約的用字調整回「結婚人」。

鄭信偉也強調，政府提供的公版書約必須用字精準，但目前民眾結婚不一定要使用公版書約，如果自行下載或製作結婚書約，即使用字與公版略有不同，只要不影響雙方合意結婚的意思表示，其實都一樣可以辦理登記。

根據內政部說明，書約只要載有結婚雙方當事人之姓名、出生日期、國民身分證統一編號（護照號碼或居留證號碼）、戶籍住址（國外居住地址）等相關資料，及2人以上證人簽名或蓋章等相關資料即可。

內政部也提到，國人除了可彼此辦理同婚登記，也可與阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥（部分地區）、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國（部分地區）、美國及烏拉圭等26個同婚合法國家或地區之人辦理同婚登記。

內政部同時也公布4項相關文書，供民眾下載參考：

◎同性結婚書約.pdf

◎未成年人同性結婚法定代理人同意書.pdf

◎終止同性結婚協議書.pdf

◎未成年人終止同性結婚法定代理人同意書.pdf

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