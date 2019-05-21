同婚登記 24日起伴侶標註身分證配偶欄

2019-05-21

〔記者陳鈺馥、林良昇、蘇永耀／台北報導〕立法院上週已三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，保障同性別兩人婚姻平等權。內政部戶政司司長張琬宜表示，同性結婚登記五月廿四日正式受理，同性結婚登記的身分證配偶欄，將列出配偶名字，與異性結婚的身分證配偶欄都是一樣的。戶籍謄本也會有配偶名字，戶籍謄本記事欄內，則註明幾年幾月幾日某某人辦理同性結婚登記。

跨境同婚也可登記結婚

在跨境同婚部分，內政部次長陳宗彥昨日在立法院內政委員會表示，台灣民眾與外交部認定的同婚合法國家之外籍伴侶，五月廿四日起也可辦理結婚登記。目前同婚合法國家有廿六個，只要是外交部認定的「相對當事國」，就可以辦理同性結婚登記。

台灣為亞洲第一個立法承認同性婚姻的國家，包含中華人民共和國、港澳地區皆未允許同婚，依我國法律，兩岸同性別之兩人，無法在台灣辦理結婚登記。

國民黨立委許毓仁質詢表示，至少會有三千對同性伴侶辦理結婚登記，內政部應做好相關準備，另外，被收養人會不會有特別註記？陳宗彥回應，目前有二五四對預約辦理，全國各戶政人員已做好教育訓練，人力大概都沒問題。另收養須一方有血緣關係，在登記上會出現父或養父、母或養母，名稱上則與異性戀的收養是完全沒有差別的。

對於國民黨七位立委在上週同婚專法表決時，對行政院版本投下贊成票，被黨內視為倒戈，黨內後續效應延燒，中常委已向黨中央要求政策會、黨團在本週三中常會上報告決策始末，「明察秋毫、賞罰分明」，不排除動用黨紀，但另一方面，國民黨內青年也透過網路連署，對七位立委表達支持。

蔡英文總統昨對同婚專法表達看法，她表示，雖然社會在過去這段期間歷經一些困難過程，她相信已經跨過了一關，未來後續的討論會持續，但最難的那一關，「我們已經跨過去了」。

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