持續寫亞洲第一歷史！同婚法案今正式公布、後天施行

2019-05-22 15:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕保障同性伴侶婚姻關係的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，上週立法院三讀通過後，今已出現在總統府公報，且在立法院法律系統「最新公布法律」中也可見，後天就將正式施行，這也成亞洲第一個正式公布的同婚保障法案，台灣持續寫下歷史中。

有單一網友貼出同婚法案總統正式公布的訊息，短時間內已超過百次分享轉貼，而總統府公報本身點閱人數也已近萬，比同時間其他公布相關法律多出百倍點閱量。隨著後天施行日將到來，已有許多同志伴侶將連袂進行登記，甚至挺同婚團體還將在當天舉辦戶外婚禮趴。

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