部分藍委挺同婚跑票 國民黨中常委要求政策會與黨團說明

2019-05-21 17:19

〔記者施曉光／台北報導〕立法院日前通過「司法院釋字第784號解釋施行法」，有7名藍營立委投票支持挺同的行政院版條文，在藍營內部出現不小反彈聲浪，雖然黨團事後強調沒有黨紀問題，但國民黨中常委李德維於明日中常會提案要求政策會與立院黨團向中常會報告整起事件原由，李德維認為，如果黨團有做成一致投票反對的決議，跑票藍委就涉黨紀問題，必須依情節狀況分別予以處理。

李德維表示，上週國民黨團在立法院院會召開前舉行黨團大會時，副主席兼秘書長曾永權曾經列席要求一致投票反對行政院版草案，雖然事後黨團幹部說明沒有黨紀問題，但涉不涉及黨紀，不是誰說了算數，政策會與黨團應該說清楚講明白，當天是如何決策以及事情發生經過，絕對不能船過水無痕。

李德維強調，這不是挺不挺同的問題，而是原則的問題，以後可能還要面臨廢死與否的表決，黨內有些人想大事化小、小事化無，但藍軍支持者與當初投下公投票的7百多萬民眾很不開心。

他還說，國民黨團35個立委，竟然有5分之1的人支持行政院版本，試想如果今天民進黨有5分之1的綠委投票支持國民黨版本，民進黨會怎麼做？

對於已經獲得提名參選明年立委選舉的藍委，是否應該撤銷資格？李德維說，要先聽聽政策會與黨團的報告，如果黨團當天真的有做成一致投票的決議，跑票者當然就有黨紀問題，但仍要視7人個別狀況而定，究竟是不小心跑票、故意跑票或集體行為，再決定處分的輕重。

黨內人士表示，明日中常會議程內容並未安排政策會與黨團說明，如果中常會決議照案通過，才會擇日安排。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法