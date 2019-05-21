撤銷挺同婚藍委提名？ 黨團總召江啟臣：先撤銷我！

2019-05-21 12:07

〔記者林良昇／台北報導〕立法院上週五三讀通過亞洲第一部同性婚姻平權法案，國民黨7位立委支持行政院版，被視為倒戈，國民黨中常委醞釀要求黨團到中常會報告，還不排除動用黨紀，最嚴重可撤銷提名，立法院國民黨團總召江啟臣今反擊，強調黨團不接受這樣的羞辱，若要撤銷提名，「第一個先撤銷我的提名好了！」

江啟臣今表示，上週五同婚法案在黨中央始終未要求祭黨紀的情況下，是黨團的自主決策，開放投票，民意有什麼結果和反應，黨團自己會負責，國民黨團反對的是政府未充分與社會溝通，民進黨草率處理造成社會對立，所以他個人也投下反對票，但黨團的立場就是給立委各自選擇，不祭黨紀開放投票。

江啟臣指出，國民黨主席吳敦義也定調「主張同婚、反同婚都沒有違背道德」，若立法院黨團未對同婚專法表決做出嚴格規定，就不應該處分。本案是黨團自主運作、尊重立委價值判斷，主張同婚與反對同婚不是政黨象限，不需要講撤銷立委提名的賭氣話。

江啟臣強調，對同婚法案的投票是立院黨團自主的決策，黨團自己會負責，立院黨團不能接受這樣的羞辱，如果真的要撤銷立委的提名，「我是黨團總召，第一個先撤銷我的提名好了」。

江啟臣強調，現在的狀況就像是將士在前線作戰受傷，黨內不幫忙療傷，反而在後面拿槍審判，誰還會替國民黨打仗？如果讓國民黨戰將分裂，而輸掉明年大選，中常會承擔得起？大家要一致對外，結束民進黨執政重點。

江啟臣也說，他也身為中常委，如果中常會真的出現要求黨團報告的提案，這樣就是對35名立院國民黨團成員的羞辱，為了捍衛黨團每一位同僚尊嚴，他只能辭去政策會執行長與中常委的位子，並拒絕到中常會報告。

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