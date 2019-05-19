挺挺同7藍委 國民黨青年發起連署

2019-05-19 23:53

〔記者林良昇／台北報導〕立法院三讀通過「司法院釋字第784號解釋施行法」，7位國民黨立委投下贊成票，許多國民黨支持者不能接受，高喊「誰投同意票，立委就換掉」，但國民黨青年也在網路上發起連署，力挺7位國民黨立委。

國民黨立委蔣萬安、許毓仁、陳宜民、林奕華、李彥秀、柯志恩、許淑華等在「司法院釋字第784號解釋施行法」審查過程中投下贊成票，不少國民黨支持者不滿，揚言換掉這些立委，也有國民黨中常委醞釀提案撤銷提名，同婚議題後續效應，在國民黨內部沿燒，風雨欲來。

前國民黨黨史館檔案判讀員呂鴻祺、桃園市黨部青年副主委林于翔、前青年團總團長林家興、國民黨青年部主任蕭敬嚴等國民黨青年在網路發起連署聲明，力挺7位青壯派國民黨立委，台北市議員徐巧芯、青年團總團長李成蔭等人也在連署名單內。

聲明全文： 「助天下人愛其所愛，挺國民黨進步未來」—藍營青年相挺七位青壯派國民黨立委連署聲明 民國一零八年（2019）5月17日，我國立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」（俗稱同婚專法），中華民國繼亞洲第一民主共和國以後，也正式成為亞洲第一個讓同性婚姻合法化的國家，讓世界看見台灣。遙想過往憲法人權遭受歧視、壓抑的漫漫長夜，終於在這一日迎來天光。這是值得我們所有人感到驕傲的時刻。 然而，國民黨長久以來被視為保守、威權政黨，與社會上保守勢力的反同志團體站在一起。許多國民黨立委與政治人物，更相繼發表許多與年輕世代相信的進步價值截然不同的倒退言論，致使黨內新生代難以自處與發聲、政治價值基礎面臨重大衝擊。保障同性婚姻是不分顏色的人權議題，更符合我國憲法精神。國民黨內的年輕世代，多半對於同性婚姻持持以贊成乃至於熱烈支持的態度，然而一旦有人為同婚議題發聲，不但要面臨非藍營同儕們的質疑眼光，更得面對來自黨內保守政治人物前輩們的指責壓力，內外煎熬。 值得慶幸與驕傲的是，縱使在烏雲罩頂的氛圍當中，仍有幾位堅守進步路線與人權價值的國民黨委員撐開破口，為這個保守政黨的未來改革迎來曙光。他們是在歷史性的同婚專法第四條當中投下贊成票的許毓仁委員、林奕華委員、陳宜民委員、許淑華委員、李彥秀委員、蔣萬安委員以及柯志恩委員。 這些藍營青壯派立委面臨表決前後均面臨極大政治壓力，不少藍營基層甚至在群組提出「誰投同意票，立委就換掉」、「用選票下架跑票立委：蔣萬安、許毓仁、陳宜民、林奕華、李彥秀、柯志恩、許淑華。扭曲婚姻制度的立委絕對不選」等言論，不少委員更遭到保守勢力在網路輿論上圍剿、攻訐。 身為國民黨新生代，我們要讓七位黨籍立委知道，他們並不孤單；我們也要讓台灣社會知道，國民黨並非保守威權，而是有著與這塊土地一起打拼走向進步未來的改革可能性。身為國民黨的一份子，我們也認為國民黨不能再繼續被貼上保守威權的反動標籤、與守舊思潮站在一起。人權價值不能被政治利益凌駕；理念更不該淪為政黨惡鬥與爭奪選票的工具。 當歷史回顧民國一零八年5月17日，世人會記得台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的人權樂土，這樣的價值論述與動人故事，將會傳頌百年、收穫整整兩個、三個世代，難道國民黨可以承受在這樣的故事中缺席、故步自封於保守路線而萎縮消逝？當年這個黨能推翻滿清、建立共和，不就是靠年輕人不怕死跟有感動人心的故事可講嗎。本黨先烈林覺民在為革命犧牲前夕所寫下「助天下人愛其所愛」的大愛精神，這份本黨歷史與價值正當性的基礎又豈能忘卻？黨口口聲聲要重用青年世代，卻一再背棄他們思維的價值關口，到底要如何感動人心？！ 而長期堅守人權價值的許毓仁委員還有林奕華、蔣萬安、陳宜民、許淑華、柯志恩、李彥秀在內的國民黨青壯派立委的七票，為國民黨的未來改革可能給出了一道希望的破口，讓有心辯護者可以讓找到幫國民黨談進步論述的空間，為未來爭取青年世代選票乃至重回進步改革路線留下餘地。這是我們認為這七票在同婚議題與人權價值以外，最重要的歷史意義。 身為國民黨的新生代，我們支持七位勇敢堅持改革路線的黨籍立法委員。我們也要讓國民黨內外與台灣社會知道，我們對國家社會的未來有著與前輩截然不同的思惟。 「為民前鋒，毋故步自封。」同志也是我們的同志。台灣未來的動人故事，我們會以國民黨人的身份努力書寫下去。

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