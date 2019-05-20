7藍委倒戈支持政院版同婚法案 中常委要求黨團報告

2019-05-20 16:33

〔記者林良昇／台北報導〕立法院上週五三讀通過亞洲第一部同性婚姻平權法案，國民黨7位立委支持行政院版，被視為倒戈，黨內後續效應延燒，中常委李德維已向黨中央反應，要求政策會、黨團到本週三中常會上報告決策始末，「明察秋毫、賞罰分明」，不排除動用黨紀。

立法院上周五三讀通過同婚法案，蔣萬安、李彥秀、許淑華、許毓仁、陳宜民、柯志恩、林奕華等7位國民黨立委對行政院版本投下贊成票，被黨內視為倒戈，其中還有4位不分區立委，已獲提名或已在初選出線，能夠連任下屆立委的更高達5位，引發部分國民黨支持者不滿，揚言用選票下架。

國民黨主席吳敦義上週受訪時雖然表示，尊重考紀會跟黨團決定，但對於7位立委倒戈的原由，國民黨內醞釀「秋後算帳」的氛圍。李德維已向國民黨中央要求政策會及立法院黨團到22日的中常會上說明，進行專案報告。

李德維受訪表示，專案報告非常重要，因為黨內都只是從媒體上看到，對於投票當日黨團決議不了解，基本上立委有三條路，一種是支持黨內同志提案、一種是棄權、最後一種才是支持民進黨的案子，到底有無開放投票？事情要查清楚。就算本週三來不及報告，他也會在中常會上主動提出。

「明察秋毫，賞罰分明。」李德維強調，該事件對國民黨的內刺激不小，民進黨只跑了一個林岱樺，其他頂多棄權，但國民黨一口氣跑了7個，是黨團成員的五分之一，到底是不是集體行為？都要釐清。

李德維表示，黨內對於當日的投票結果有壓力，有不少黨代表、基層黨員覺得很不可思議，而且也違背去年的公投結果，國民黨也必須要對這760萬最新民意有交代。

李德維認為，黨紀當然有必要，如果是故意跟民進黨走，「不祭出黨紀，不是傻子嗎？」如果是廢死或是其他議題怎麼辦？如果連這都管不住，不就好笑了？難道兩手一攤，船過水無痕就沒事了嗎？最嚴重就是撤銷提名，讓初選重新來過。

李德維也批評，有不少人說這7位立委是為了台灣的人權，難道另外支持國民黨案子的國民黨立委不尊重人權嗎？跟國民黨走的就是傻子嗎？

立院國民黨團人士則表示，尚未收到黨中央要求黨團到中常會報告，不過，黨團總召江啟臣也是中常委，本週中常會也預計出席，願意向其他中常委說明當日決策過程。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法