國民黨團會議老藍男面色鐵青！倒戈7藍委挺同內幕曝光

2019-05-20 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣立法院5月17日三讀通過同婚專法，成為亞洲第1個同性婚姻合法化國家，國民黨立委蔣萬安、許毓仁、陳宜民、林奕華、李彥秀、柯志恩及許淑華倒戈投下同意票引發關注，有媒體內幕消息指出，他們在國民黨會議中就已相繼攤牌，讓「老藍男」面色鐵青。

根據《上報》報導，國民黨16日的黨團會議中，向來反對同婚的賴士葆呼籲，民進黨將同婚專法變成政治議題，但有700多萬民意的心聲在公投時昭然若揭，賴認為，國民黨能如同民進黨一般，管控黨團幹部與不分區立委的投票方針，當時有曾銘宗、費鴻泰、沈智慧、陳學聖等人支持賴的想法。

國民黨書記長吳志揚甚至在會議中表明，倘若17日當天出現多名藍委贊成民進黨議案，就要卸下黨職以示負責，會議傾向用黨紀動員立委投票意向，但藍委柯志恩認為，同婚茲事體大，黨團不該短時間內就決定方針，贊成政院版本並不等於要與國民黨決裂。

藍委蔣萬安表明，國民黨與民進黨本質上不同，藍營為表現多元價值，對同婚議題所持的態度不宜保守；藍委許淑華則批評，國民黨始終未提「黨版法案」，黨不可箝制立委自主投票；有醫師背景的不分區藍委陳宜民在會議中，用「性別教育、愛滋醫療」的觀點向黨團說明自己的立場。

青壯派打臉老年派 「老藍男」臉色超難看

國民黨秘書長曾永權聽聞青壯派立委們的心聲，「面色鐵青」只能沉默；黨團總召集人江啟臣見狀，趕緊打圓場表示，國民黨不該如同民進黨祭出黨紀面對同婚專法，應該讓每個立委都有選擇權力，這場會議最後「不歡而散」。

參與黨團的消息人士提到，國民黨一些青壯派立委，如柯志恩、蔣萬安等人在表決前14天，就勤於和多位立委交流意見，最後共7名藍委支持政院版同婚專法；該名不願具名的藍營人士還透露，他認為國民黨青壯派立委應「堅守政治人格」，才能讓國民黨洗去食古不化的負面形象。

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