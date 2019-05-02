開放媒體拍攝南安小熊野放 內政部致歉：溝通不足

2019-05-02 20:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕去年7月在花蓮南安瀑布旁被發現的「南安小熊」，於農委會特生中心低海拔試驗站生活9個月後，日前由空勤總隊黑鷹直升機載往花蓮卓溪鄉山區野放，不料事後卻傳出有電視台攝影人員登機跟拍，挨批可能影響野放，甚至暴露野放位置。對此，內政部稍早表示是因溝通不足所致，對此感到遺憾與抱歉。

內政部指出，因為本案是全台首次由空勤人員執行的野放載運任務，內政部基於支持保育的立場，希望將過程清楚記錄下來，才會協調由專業攝影人員登機拍攝，拍攝前雖有向執行單位說明，但還是因溝通及執行不夠完善而引發爭議，對此感到遺憾與抱歉。

內政部強調，當初是考量到機上拍攝難度極高，所以才會協調由專業攝影人員登機拍攝，但整個拍攝過程都是以不干擾任務、完成保育工作為最高原則，針對本次溝通不夠明確、執行不夠完善之處，內政部一定會檢討改進。

內政部解釋，當天直升機人員及拍攝人員並未前往及拍攝小熊最終野放地點，這一點也請民眾不用擔憂。

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