內政部通過4項都更子法 整合階段就可算容積獎勵

2019-05-02 17:16

〔記者黃欣柏／台北報導〕為促進都市更新效率，今內政部部務會報通過「都市更新建築容積獎勵辦法修正草案」等4項子法，將容積獎勵變得更明確，未來住戶與都更實施者在整合階段就可算出獎勵後總容積與分得之坪數，提高民眾對都更機制的信任。

內政部指出，「都市更新條例」在總統及立法院各黨團協助下，已於今年1月30日公布施行，而內政部今進一步通過「都市更新建築容積獎勵辦法」、「都市更新條例施行細則」、「都市更新團體設立管理及解散辦法」等修正草案及制訂「各級都市更新及爭議處理審議會設置辦法」，讓都更可以更迅速地銜接執行。

內政部表示，都更容積獎勵涉及更新費用計算，過去必須透過不動產估價程序才能確定，也有些獎勵額度得透過審議才能確定，民眾無法在事前整合時就確定獎勵額度，參與意願自然受影響。而本次通過的「都市更新建築容積獎勵辦法修正草案」，就是將容積獎勵的項目、額度、計算方式及申請條件改採「達成一定要件即給予一定額度」之模式，降低其不確定性。

其中，在獎勵項目方面，本次共新增了結構堪慮建築物、智慧建築、無障礙環境設計、耐震設計及協議合建等項目，同時也明定地方政府可依都更條例另訂獎勵項目。

本次通過的「都市更新條例施行細則修正草案」，則是強化資訊公開與民眾參與，規定政府公開評選民間都更事業機構實施前，應舉行說明會向範圍內民眾說明招商資格、條件及權益保障等相關事宜，同時在通知相關權益人參與公聽會時，也應一併檢附相關資料，相關重要通知或催告事項都準用「行政程序法」的送達規定。

內政部指出，都更相關的子法共有12項，今日已通過的4項將於近日發布施行，扣掉已經廢止的1項，其餘7項也會加速處理，也呼籲地方政府盡快研修自治法規，以提升國人整體居住環境品質。

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