明天下午萬安演習路上趴趴走 下場跟恐龍哥一樣…

2019-05-26 11:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市及宜蘭縣將在明天（27日）下午1時30分至2時，舉行北部地區萬安42號演習；基隆市國民黨立委擬參選人宋瑋莉今天帶著人偶恐龍上街頭呼籲，演習期間切勿趴趴走以免觸法，要挨罰3萬元以上15萬 元以下的罰款。

最近常常帶著「龍好運」人偶恐龍在基隆市大街小巷拜票，爭取電話民調出線的國民黨基隆立委擬參選人宋瑋莉今天提醒基隆市民，明天下午的萬安演習期間不聽規勸未能配合疏散、避難與交通，依據民防法可處新台幣3萬元以上15萬 元以下罰鍰，千萬不要像幾年前的「萬安恐龍哥」一樣在路上趴趴走受罰，她明天會帶「龍好運」人偶恐龍在街頭提醒大家，記得演習要就地疏散避免受罰。

宋瑋莉說，2016年4月21日，高雄市舉辦萬安39號軍民聯合防空演習，當時實施人車管制時，有男子穿著恐龍裝出來逛大街玩耍，事後男子在後來成立的「萬安恐龍哥」專頁PO影片道歉，不過高雄市警局仍做出裁決，決定開罰6萬元，成為「動物」被罰的先例。

宋瑋莉呼籲，明天下午1時30分至2時萬安演習期間，請市民預做準備，以免有事情急著處理，卻在半路上被耽誤。

基隆市警察局交通隊長張豫立表示，明天萬安演習期間，馬路上人車管制就地疏散，至於高速公路與萬瑞快速道路則是「可下不可上」，國道與快速道路上的車輛正常行駛；至於車輛下交流道後，則一律聽從指揮就地靠邊，直到萬安演習結束，才能上路。請民眾配合以免觸法。

基隆市立委擬參選人宋瑋莉最近帶著人偶恐龍在街頭拜票，爭取國民黨黨內提名民調出線；宋瑋莉今天帶著恐龍哥提醒市民朋友，明天下午萬安演習，民眾不要跟幾年前的恐龍哥一樣趴趴走，會吞下罰單。（立法委員擬參選人宋瑋莉 Be Real新媒體辦公室提供）

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