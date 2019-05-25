訪日與東大學者密談 柯文哲納悶：東問西問怎沒問選總統

2019-05-25 12:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲訪日第三天，今早與東京大學東洋文化所、政治經濟所13名學者進行早餐會與閉門會議，會談結束後媒體好奇雙方談的內容，柯文哲表示，學者就是做學術研究，東問西問好玩而已，媒體問有無問到選總統，柯笑說，這個倒是沒問，奇怪，只有這題沒問到，很納悶怎麼沒有問這題。

柯文哲早上到東京大學和當地學者進行約一小時的閉門座談，學者包括東大公共政策大學院院長高原明生、早稻田台灣研究所所長若林正丈、亞洲經濟研究院新領域研究中心人員佐藤幸人、東京大學兩岸關係研究小組秘書長清水麗等。結束後柯接受媒體聯訪。

媒體問會談內容是什麼，柯文哲表示，這是就是交換意見，但他發現一點，日本跟台灣一樣都夾在中國與美國中間，所以日本怎麼應付這個局面，可以給台灣作為一個參考點。

柯文哲說，這些學者是研究兩岸、研究中國、研究台灣，學者對什麼都好奇，學者跟政治人物不一樣，做學術研究東問西問，好玩而已。

媒體問有沒有問選總統，柯笑說，這個倒是沒問，奇怪，只有這題沒問到，很納悶怎麼沒有問這題。媒體持續追問雙方談的內容，柯文哲碎念說，「奇怪，我怎麼出來（受訪）都沒什麼印象。」

柯文哲強調，這次主要目的不是說參訪團要做什麼，而是讓幕僚年輕人跟這些學者建立連絡關係，市府需要國際顧問，有問題可以透過電子郵件問一問想法，把大學教授當成重要顧問，蒐集5、6個人的意見再做綜合判斷，對他們做決策會有很大的幫助，至少品質會改善。

柯文哲還說，「你以為來講幾分鐘可以談很多？最主要目的是讓團隊年輕幕僚換名片、建立關係，這對我們來說才是最重要的」。據市府幕僚表示，柯文哲在席間除了談到如何讓台灣經濟變好外，還有被問到中美台關係的看法、福島5縣市食品議題的看法。

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