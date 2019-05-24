被台僑嗆「批小英多過於批中」 柯P：批評不代表就是敵人

2019-05-24 23:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕率團訪日第二天的台北市長柯文哲，今晚出席東京台灣工商會舉辦歡迎晚宴，在宴會發表短講並接受提問。有台僑問及，台灣主要敵人是中國，但柯P對蔡總統批評多過於中國，許多人心中都有疑問，他問柯P，對蔡執政3年是否值得稱讚之處？對中國有哪些值得批評？對此，柯文哲直言，執政者做得好是應該的，若有不對就要反省，但「指出你哪裡不對、批評，不代表就是你的敵人」。

柯文哲回應問題時先提到，他最近去美國一趟，回來人家問他考幾分，他回答考65分，中國則考55分；他說，中國併吞台灣是既定政策，「不管你喜歡也好、不喜歡也好，他一定要幹掉你，唯一要做的是怎麼活下去」。

柯文哲認為，台灣有其重要性，現階段美國不可能放掉台灣，坦白講台灣出問題，日本很緊張，因為日本的生命線會被切斷，美國也不可能讓作為第一島鏈的台灣出現破口，他強調，統獨在台灣是假議題，美國不可能讓台灣獨立，也不可能讓台灣落入中國手裡。

柯文哲舉例，「猴子不是爬在樹上，屁股才是紅的，他是因為爬上樹，紅屁股才被人家看見」，現在因為國民黨沒有執政，沒有被看到，看到也會照樣罵。

柯文哲表示，身為執政者，做好是應該的，做不好就要批評，因為人民把權力給你，你本來就應該要做對，而台灣夾在中美之間，其實日本也是一樣，所以日本怎麼處理，對台灣是個很大借鑑，因此要跟日本政界保持聯絡，有方法可以跟他講一下。

講不停的柯文哲語氣略帶不滿地說，到現在為止，「我有做什麼對不起台灣的事情嗎？沒有啊！」人家說不是敵人就是朋友，但在台灣卻是不是朋友就變成敵人，純粹就是權力的保衛戰，但其實不是罵你就是敵人。

柯文哲提到，他評論台灣大學校長管中閔案有講錯嗎？台北農產運銷公司前總經理吳音寧案有需要這樣搞嗎？為了一個小職務不能處理掉嗎？他強調，執政者做對是應該，做不對回去要反省，看看哪裡要改，指出你哪裡不對、有批評，不代表就是你的敵人。

柯文哲表示，他最近在思考，1933年希特勒不是武裝鎮變上台的，是民眾投票擁護上台的，德國人戰敗後也在思考怎麼會讓一個瘋子把國家帶上毀滅之路，但其實德國人受了太多屈辱。

最後柯文哲頗有抱怨說，他不客氣問民進黨「我有哪件事情對不起台灣」，他只是不需要逞口舌之快，自己平常亂講話，只有在兩岸政策、對中國是照稿念，因為這不是可以隨便開完笑的，「執政者要把人民福祉當第一順位」。

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