WHA大會發言結束 23國仗義挺台灣

2019-05-22 21:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣遭世界衛生大會（WHA）第三年拒於門外，但國際友人輪番站出來力挺。大會發言階段，共有美法德英日加澳紐等8個理念相近國家與14個友邦，以直間或間接表述，為台灣參與仗義執言；我友邦索羅門除提案與雙邊會，在緊接著登場的委員會中亦為台發聲，共計23國挺台。

WHA大會今天進行到第三日議程，各國發言階段已結束，迄有美國、法國、德國、英國、日本、加拿大、澳洲與紐西蘭等理念相近國家，與史瓦帝尼、宏都拉斯、馬紹爾群島、聖文森及格瑞納丁、巴拉圭、瓜地馬拉、帛琉、吉里巴斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、諾魯、貝里斯、海地、吐瓦魯等友邦，共22國在大會發言。

索羅門群島大會發言時未及挺台，緊接著在A委員會為台發聲。因此，自閉門的總務委員會、大會二對二辯論、大會發言和委員會等各場合，計有23國在WHA場域替台灣發聲。

開議前，14個友邦提案要求大會將「台灣參與案」列入議程，當時瓜地馬拉和尼加拉瓜未在提案之列。不過大會次日，瓜地馬拉雙部長即強力挺台，衛生部長蘇托在大會發言、外交部長何薇在推特發文，感謝台灣與瓜國合作，擴大孕產婦的健康覆蓋，強化瓜國的健康系統。

尼加拉瓜則未提案，也未在大會發言中提及台灣。

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