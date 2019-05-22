友邦挺台》帛琉：排除台灣「被落下的是WHA」

2019-05-22 15:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣遭世衛大會（WHA）第3年拒於門外，但國際友人輪番站出來力挺。帛琉衛生部長羅伯茲（Emais Roberts）在大會發言裡，花費近3分之1時間為台灣發聲。羅伯茲感性與理性兼具地說，當眾人齊聚在此討論全民健康照護，且強調「不使任何人落下」，卻排除台灣、不讓台灣與世界分享成功經驗，那麼「被落下的不是台灣、而是在WHA的我們」。

WHA大會次日（21）議程結束後，已有美國、德國、英國、日本、加拿大、澳洲等理念相近國家，與史瓦帝尼、宏都拉斯、馬紹爾群島、聖文森及格瑞納丁、巴拉圭、瓜地馬拉與帛琉等友邦，共計13國，在閉門總委會、2對2辯論與大會發言等不同場合替台灣發聲。

大會發言時間有限，各國通常述及該國為達成WHO組織目標的努力與未來規劃，而對於台灣遭排除議題，我國友邦與友我國家也會在該國的發言時段裡，採取不同表述方式支持台灣參與。

帛琉代表、衛生部長羅伯茲（Emais Roberts）已經是第3年參與此盛會，他在大會發言時，不但再次支持台灣參與，且花費了近3分之1時間為台灣發聲。羅伯茲先提到，帛琉是個致力於達成聯合國永續發展目標（SDGs）的小島國，也取得了許多進展。羅伯茲介紹帛琉推動健保普遍覆蓋、營養午餐與婦女賦權等方面的成就，並強調帛琉樂意與所有人做朋友，他也特別一一唱名幫助帛琉的國家，包括美國、日本、印度、古巴、菲律賓、澳洲、紐西蘭。

羅伯茲接著提到，「有1位夥伴，從我3年前來參與大會開始，就未能在此會議廳看見他們。他們協助帛琉達成聯合國永續發展目標，在過去20年裡協助帛琉。他們在彭博醫療效能指標中排名第9位，在全球健康照護上具領導地位，他們有2300萬人口。謝謝你，台灣！」

羅伯茲感性與理性兼具地說，帛琉不想在此爭辯對錯，「我們都設法做對的事，即使有時是由不同的觀點來看」。羅伯茲指出，當眾人齊聚在此討論全民健康照護，且強調「不使任何人落下」，卻排除台灣、不讓台灣與世界分享成功經驗，那麼「被落下的不是台灣、而是在WHA的我們。帛琉相信，台灣有能力做出貢獻（Taiwan can help）！」

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