挺台參與WHA 巴拉圭部長大會發言：某國設立障礙

2019-05-21 18:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）今天進入第二天議程，繼美英德三國昨以直接或間接發言力挺台灣參與WHA後，日本與友邦巴拉圭今天也表達支持。巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）不但支持台灣參與，更直言「有個國家」在國際資訊交流中設立障礙，違背國際合作的建設性精神。

WHA開議首日，在有限的5分鐘大會發言時間中，多個友我國家發表挺台言論，包括美國衛生部長阿札爾（Azar）對台灣再次無法參與直接表達失望；英國衛生部副部長布萊克伍德（BaronessBlackwood）強調因應全球化，「所有相關政府主管部門都應納入世衛組織」；德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）說，「世界地圖上不應出現遺漏的地方」。

WHA今天進入第二天議程，日本厚生勞動大臣政務官新谷正義在談及剛果的伊波拉抗疫問題時說，應對傳染疾病需要一個好的、強的衛生體系，脆弱的體系會帶來全球挑戰，日本認為，不能使特定地區（specific region）即使以觀察員身分都無法參與大會，這將讓世界產生地理空白。

巴拉圭衛生部長馬索雷尼則在強調全民健康覆蓋（UHC）目標時說，全球衛生工作不該草率地根據政治考慮處理，巴拉圭因此相信，台灣作為觀察員參與到這個大會對達成組織目標是相當關鍵的。

馬索雷尼不僅正面支持台灣參與，更直指問題核心說，台灣被排除一事是因「有個國家」在國際資訊交流中設立障礙。他批評，這不僅有違國際合作的建設性精神，對WHO促進全球衛生、引領世界健康工作的目標更是沒有幫助的。

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