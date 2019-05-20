友邦與中國二對二激辯 WHA大會否決台灣參與案

2019-05-20 23:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕第72屆世衛大會（WHA）今天登場，開議首日就對台灣參與案展開辯論，大會最後否決納入議程。中國在辯論中老調重彈稱「涉台提案公然干涉中國內政非法無效」，並在大會上歸咎於民進黨政府台獨；我友邦馬紹爾則強調排除台灣將造成全球防疫缺口，「請將政治意見擺在一邊」，我友邦聖文森更直言台灣與中國分立分治，應接納台灣參與。

我國友邦貝里斯、史瓦帝尼、海地、宏都拉斯、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、索羅門群島與吐瓦魯等國，提交議案給WHA，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」一項列入議程。

大會今天開議，上午的閉門總務委員會討論此案，並建議大會不予納入；第一天議程下午，主席裁示就總委會建議「台灣參與案」不成立的意見，進行二對二辯論。

中國首先發言，指出「涉台提案」公然干涉中國內政、侵犯中國主權、違反世衛組織法，「是非法無效的」。中國稱中國政府對「台灣地區」參與WHA立場明確一貫，就是按照一中原則妥善處理。中國在大會上歸咎民進黨說，民進黨執政後「頑固堅持台獨立場、拒不承認兩岸同屬一中」，導致台灣參與的政治基礎不復存在。

中國還批評提案的我國友邦「搞涉台提案」，已經「超越聯合國基本法律文件限制、意圖製造兩個中國或一中一台」。中國更接著謊稱，在一中原則前提下，「台灣參與全球衛生事務毫無障礙，台灣不參加不會出現防疫缺口」，以此扯謊說不能將台灣民眾健康問題和台灣參與WHA「混為一談」，建議主席果斷裁決「不同意將涉台提案納入大會議程」。

我國友邦馬紹爾接著反駁說，大部分成員國都是根據自己憲法為指導保護自己公民權利，世衛組織也沒有不同，而世衛組織法自1948年生效，世衛組織建立也是為了彌補差距、以人為中心，這個組織追求不偏不倚，就是要確保每個個體的衛生權利，不因種族、宗教、社會經濟地位而有不同，「但WHO似乎忽略了，也看不見2300萬台灣人民公平參與的權利」。

馬紹爾強調，台灣是聯繫東北亞和東南亞的主要樞紐，有著數百萬差旅者和移民工人，以至於在台灣若爆發任何疾病，都會影響其他地區，SARS就是證據，「將台灣排除將是影響全球健康問題的大缺口」。馬紹爾呼籲大會與會員，「請將政治意見擺在一邊，把全球公衛問題置於前面，台灣可以提供幫助，我們應該接納台灣參與。」

巴基斯坦呼應中國發言，稱「台灣作為中國一部分沒有權利申請參與」，並批評提出這樣的提案與組織工作背道而馳，干擾世衛組織工作。

我國友邦聖文森及格瑞那丁接著發言說，希望純粹從健康角度探討此案。聖文森直言，中國不對台灣行使主權，台灣也從來不是中國一部分，這兩個地方分立、分治，擁有不一樣的政府，因此台灣作為觀察員參與並不是非法、也不會違背任何之前的決議，最明確的就是台灣以前曾經作為觀察員參加，「現在不能參加的唯一原因就是北京不喜歡現在的台灣政府」

聖文森強調，聖文森認為邀請台灣作為觀察員，不會不符合「一中原則」，就像加勒比地區的幾個國家都來參與大會，這也和他們珍惜的加勒比海原則是一致的。聖文森希望大會以智慧與理解接納台灣參與。

主席最後裁示，接受總務委員會建議，不將此補充議程提案納入大會議程。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法