力挺台參與！ 美衛生部長推文：台灣人民在WHA需要話語權

2019-05-22 11:55

〔即時新聞/綜合報導〕第72屆世界衛生大會(WHA)20日在瑞士日內瓦舉行,台灣由衛生部長陳時中帶團參加,與美國等多國舉行雙邊會談,美國衛生部長艾薩(Alex Azar)更在推特上發出和台灣衛生福利部長陳時中的合照,力挺台灣寫道「台灣人民在WHA需要話語權」。

艾薩在推特上寫下「台灣人民需要在WHA有發言權」,隨後外交部官方推特也轉推艾薩的推文,外交部長吳釗燮更表示,台灣能夠促進全球健康,為了所有人的利益。

世界衛生大會是世界衛生組織(WHO)最高權力機構,每年皆會舉行一次,不過台灣因中國的打壓,自2017年起已經連續3年未能參與,艾薩不僅在世界衛生大會上頻頻為台灣發聲,更在推特上展現他對台灣力挺的心。

The government & people of #Taiwan sincerely appreciate your concern & support, @SecAzar. #TaiwanCanHelp achieve the @WHO's goal of #HealthForAll. https://t.co/YxDO2DqeZS