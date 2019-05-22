力挺台參與！ 美衛生部長推文：台灣人民在WHA需要話語權

2019-05-22 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕第72屆世界衛生大會（WHA）20日在瑞士日內瓦舉行，台灣由衛生部長陳時中帶團參加，與美國等多國舉行雙邊會談，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）更在推特上發出和台灣衛生福利部長陳時中的合照，力挺台灣寫道「台灣人民在WHA需要話語權」。

艾薩在推特上寫下「台灣人民需要在WHA有發言權」，隨後外交部官方推特也轉推艾薩的推文，外交部長吳釗燮更表示，台灣能夠促進全球健康，為了所有人的利益。

世界衛生大會是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年皆會舉行一次，不過台灣因中國的打壓，自2017年起已經連續3年未能參與，艾薩不僅在世界衛生大會上頻頻為台灣發聲，更在推特上展現他對台灣力挺的心。

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