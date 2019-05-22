小英「挑釁中國」？他嗆柯P：「這些國家」都在做」！

2019-05-22 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文自對中國發表強硬談話後，台北市長柯文哲頻頻就「兩岸議題」對蔡英文提出批評。柯文哲不僅稱蔡英文對中國「惡言相向」，更指小英挑釁中國，才會引來「共機繞台」後果。對此，有粉專統整各國在世界衛生大會（WHA）上挺台發言，笑稱「國際上的挑釁份子，實在太多了」。

中國領導人習近平今年初在《告台灣同胞書》40周年紀念會發表談話，明確定義九二共識「就是認定一個中國」，對此，蔡英文立刻強硬回應拒絕「九二共識」、「一個中國」。不料柯文哲卻形容蔡英文是「挑釁者」，日前更稱蔡英文「對中國惡言相向」。

對此，粉專「台灣肉圓世界同行」就台灣遭拒WHA門外一事，統整了各國的挺台發言。他指出，在昨日日內瓦WHA議程中，友邦聖文森替台灣發聲，表示「台灣不在這的唯一原因，是因為北京不喜歡台灣現在的政府」，直言「這是對的嗎」？隨後美、英、德與我友邦14國也輪番上陣戰中國。此外，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）也認為，台灣2300萬人民在WHA需要話語權。

粉專也對此諷刺柯P表示「稍微查了一下，大吃一驚：國際上的挑釁份子，實在太多了」。粉專不但開玩笑表示「可惡！竟然挑釁中共」，也因為這些國家實在「太可惡了」，他決定「看到一個公布一個」，歡迎大家踴躍舉報。

對此，網友紛紛留言表示「只有『共盤子們』才覺得台灣在挑釁吧」、「現在已經不是2300萬人的事啦，先看看到年底前中國還要不要出什麼包」、「一個想選總統的人，整天在講一些幫敵人弱化國人心防的言論」。

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