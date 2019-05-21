被爆低薪壓榨勞工 徐永明：郭董想選總統就別老是想告人

2019-05-21 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕昨天有鄉民在PTT上爆料指鴻海集團給擁有外國碩士文憑的求職者僅38K的月薪待遇，今鴻海董事長郭台銘嚴正駁斥，痛批在他宣布出來參選以後，網路上對他的抹紅抹黑便不遺餘力，揚言對散播謠言者保留法律追訴權。對此，時代力量立委徐永明表示，「要選總統不要老是想告人」。

身兼國民黨總統初選參選人的郭台銘今天針對網上有稱是鴻海離職員工爆料指公司血汗壓榨勞工，駁斥根本不可能，強調光是大學畢業進鴻海月領就有45K，痛批「網路上不乏抹紅抹黑潑大便言論」不可相信，強調該名離職員工所言非事實，將對其保留法律追訴權。

時力立委徐永明隨後也在臉書表示，先前外界質疑當年富士康12跳新聞，是因為郭台銘剝削勞工所致，當時鴻海高層跳出辯說這些輕生員工有「精神重症和『烈士型自殺』動機」，一聽便知是在胡說八道。而今有人爆料鴻海低薪待遇，郭台銘是慣老闆時，又挾著訴訟之名想逼人噤聲，「可謂心胸狹窄，容不下一點質疑與批評。」

徐永明表示，「建議要選總統的郭董不要老是想告人，或是拿其他莫名其妙的辯解轉移焦點」認為若要解決年輕人問題應當從自身做起，「否則再怎麼會作秀，也遮掩不了骨子裡的霸權獨裁心態」徐更提到，日前郭台銘喊出「勞工要的不是加班是加薪」的口號，希望郭能進一步提出具體政策，這樣才是真材實料！

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