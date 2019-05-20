郭董稱「員工想不開」是心中的痛 美女議員批：空話爆棚

2019-05-20 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕針對總統蔡英文批評「工廠有年輕人想不開」，宣布參與國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘則回，「總統拿往生者做選戰議題，有失格局」，並強調這是他創業45年來心中最沉重的痛。對此，台北市議員林穎孟怒批，郭台銘根本是「空話爆棚」。

郭台銘針對工廠有年輕人跳樓輕生，他回應：「這件事是他創業45年來心中最沉重的痛，他一旦當選中華民國總統，一定會了解年輕人需求，尊重年輕人生命和未來發展。」但此番言論讓林穎孟無法認同，在臉書怒批「又來了，空話爆棚喔」。

林穎孟表示，如果有老闆說，等我公司賺大錢一定會來了解各位員工需求，尊重你們生命和未來發展，員工恐怕只會翻白眼然後快逃」。她也說，上次已經提醒郭台銘，既然喜歡強調照顧年輕人，就要針對年輕人最關心的議題提出具體政策。

舉最重要的兩個議題來說：第一，高工時血汗過勞環境，是台灣年輕人少子化的原因之一。身為滿口說要照顧年輕人的總統參選人，是否應拿出誠意，提出如何讓世界排名前三長的台灣總工時從2032小時降到OECD國家平均1746小時的具體構想？

第二，80%年輕人低於台灣人均GDP，這低於平均的所得加上高房價（台灣房價所得比為15倍），讓年輕人完全沒有未來感。台灣2002年時只有6，歐洲現在也是6～8倍，身為滿口說要照顧年輕人的總統參選人，是否應拿出誠意，提出如何將房價所得比降至6～8倍的具體構想？

林穎孟強調，如果擔綱大老闆45年這麼長時間，都還沒辦法搞清楚台灣當今社會世代不正義的制度性問題，沒辦法提出讓年輕人有感的改革政見，鬼才相信「選上一定會了解年輕人需求」。

她也怒批，「拉現任總統或同黨參選人墊背，批評他們也沒做到如何如何，確實是一個很好的轉移焦點策略。但我誠心建議，既然愛主動提照顧年輕人這個主張，就要說到做到，不是打高空說官話，先拿出具體內容，才是對自己參選負責的態度，也才能真正打動年輕人的心喔」。

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