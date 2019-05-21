郭台銘承諾解決年輕人低薪 鴻海離職員工貼薪資單打臉

2019-05-21 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍鴻海董事長郭台銘先前指出，若選上總統，會解決年輕人低薪問題；有批踢踢鄉民貼出以前在鴻海科技集團（Foxconn Technology Group）工作的薪資單，抱怨外國碩士學歷月薪卻只有38K。

批踢踢實業坊1篇名為「鴻海高薪？員工貼38K轟郭台銘血汗慣老闆」的「爆卦」文章中，發文鄉民貼出以前在鴻海的薪資單，將「應付金額」欄位圈起，可見上頭的5位數前面2個數字是「38」，代表當時月薪只有38K、不滿39K。

發文鄉民說「也不看看你自己給員工多少香蕉」、「你不用懷疑就是38K，國外學歷，碩士」，鄉民還提到，在馬英九執政時找不到什麼好工作，「進鴻海真是人生最大的恥辱，早上不到八點上到凌晨還常常被罵髒話」，主管還會嗆聲「不想晚上留下來不然我幫你改成跟大陸（中國）人一樣25K好了」

「還好現在終於可以跳槽了。」這鄉民指控鴻海「專門吃定台灣年輕人」，卻不會責備中國籍員工，郭台銘僱用的主管「一堆牛鬼蛇神都禁止我們在大陸拿跟青天白日滿地紅的任何東西」，現在竟然想要參選總統，「可笑至極」。

不少鄉民對此留言表明「差不多啦，聽到的都3開頭」、「這種說要高薪」、「不然當初幹嘛往中國搬」、「過了半年才想起來郭董是鴻海老闆」、「鴻海又不像科技工時」、「說38K不低的一定不懂行情價，38K是科技業正常學士價碼」、「好可愛的薪資喔」。

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