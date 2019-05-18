如何切割中國利益？ 郭董：財產全部信託、多的全部捐出

2019-05-18 17:27

〔記者張慧雯／台北報導〕鴻海集團事業版圖這麼大，橫跨美、中、日各國，若總裁郭台銘當上中華民國總統，如何切割企業利益？郭總裁笑說「台大法律系還是厲害！」他也直指「第一已辦理財產信託，未來就算信託財產有增加也都會捐出去！」

郭台銘表示，參選開始到現在已經一個月，正在辦理財產信託，會在鴻海今年股東會前夕召開記者會宣布「財產如何信託」，他指出，過去就說過，9成財產都會信託出去，但由於時間點提前，牽涉很多法律層面，所以一切都還在進行中，他也強調，如果我當中華民國總統一定以中國民國利益為主，以後若我不當總統，只要財產有增加的部分，都全部會捐作公益，會選適當的時機進行說明。

郭台銘也說，外傳富士康有中國共軍支部，但事實上，是因為優秀學生會加入共產黨，就像台灣好的人才會加入國民黨一樣，這些好人才富士康當然也想要，因此他們要開小組會議，富士康只是租場地而已。

他指出，陳水扁時代就有人質疑這個問題，我的回答就是「也歡迎民進黨去開小組會議」。郭台銘強調，我可以確定這些中國共產黨的小組絕對不能過問公司事情，而就他所知小組會議是在討論做社會慈善等工作（如：過年大掃除），也絕對沒有「黨校」，郭董澄清，企業內部本來就有很多學校進行教育訓練，他知道這些共產黨的小組是有借場地，但絕對沒有思想教育，鴻海集團在全世界的企業都是百分百的自主經營。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法