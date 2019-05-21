美要求增加軍購 柯文哲：GDP要3％，不然就翹辮子

2019-05-21 13:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲主張「親美友中」戰略，今接受網媒ETtoday「雲端最前線」專訪時重申，親美友中是國家戰略，這個心頭還是要抓住，就是這樣子，不要亂動，至於國家治理還是要進步。

對於高雄市長韓國瑜認為「國防靠美國」，鴻海集團董事長郭台銘則說「國防靠和平」，柯文哲強調，親美友中還是基本戰略，大概不會改，我們跟美國還是價值比較接近，所以還是在美國這個陣營裡面，但是不需要去讓中國方面覺得說你在去蔣化、去中國化，你就是搞實質台獨，所以有時候，也不曉得這個到底要怎麼拿捏，不過講到最後最好是靠自己，什麼都要靠自己。

柯文哲表示，像美國要求增加軍費，自己有算過，GDP要3%，要是經濟不行，購買軍購就翹辮子了。

柯指出，自己當台北市長第一年發現，台北市政府資本門預算執行率一年才66％，不信邪的話，把每個縣市拿出來看，保證比66%更低，這代表國家治理效率很爛。

由於柯曾說是美日中都能接受的人選，柯文哲今也提到，美國給自己的評語就是可接受，中國大陸的評語則是可忍受，後來發現，在美國如果真的考80分，大概上海就不能去；如果去上海考80分，那華盛頓也不用去，所以兩個就是對比，不可能這邊考80分，那邊考80分，所以見人說人話，見鬼說鬼話。

柯坦言覺得自己現在的分數是最好的，在美國考65分、在中國考55分，自己雖然沒有考及格，但如果考到50分以下，連補考的機會都沒有。他還開玩笑說，「中國大陸給80分，CIA就把我幹掉了。」

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