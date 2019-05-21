白色力量民調化為選票 王金平：還差得遠呢

2019-05-21 11:16

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內近期各方競逐，有民調指出台北市長柯文哲的聲勢回升，對於國民黨現在是否要團結？角逐國民黨總統提名的前立法院長王金平今直言「還不是時候」，而且白色力量要在全國裡把一些聲勢或民調化為真正選票，「還差得遠呢」。

美國台商會會長韓伯儒陪同美國國防部前副部長伍佛維茲與美國陸軍前副參謀長金約翰今到立法院拜會王金平，王金平受訪時再度表達對國民黨2020總統初選制度的不滿，強調制度不公平，希望黨中央能懸崖勒馬。

而對於近期高雄市長韓國瑜參選總統的民調、聲勢都下滑，是否是正當性不足所致？王金平僅表示他不予置評，人各有志，在競選當中起起伏伏，聲勢民調各方面支持的熱度也會有起伏的現象，他自己是穩健中求成長，不求躁進，按照既定的規劃的作戰方式去進行。

王金平也說，對於民調做法他們會有所建議，過一段時間與黨中央接觸後會再反映。王也重申，不贊同手機民調，強調手機民調仍有缺點，應等到真正手機的民調基數很成熟、信用度很可靠時再來實施。

對於近期有民調顯示，白色力量超越藍綠，讓國民黨支持者認為這時國民黨要團結，王金平認為，內心大家都認為說一定要團結，但是現在已經競選下去了，是各自努力，呈現出來當然不像只有一個人在競選時的團結氣象，現在還沒有辦法，「還不是那個時候」，大家要耐心等待。

王金平還說，白色力量當然也有它們力量的呈現，但很坦白說，要在全國裡把一些聲勢或民調化為真正選票，「我想距離還差得遠呢」。

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