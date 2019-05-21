偷罵王世堅是垃圾？ 柯文哲：看到什麼就說什麼

2019-05-21 12:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴台北市議會專案報告，議員王世堅針對柯多次因雙子星案卡關炮打中央，痛批柯想要選總統假公濟私，故意亂扯中央執政。未料，在質詢時間結束、麥克風消音時，柯文哲罵了一句「垃圾（台語）」；王世堅說，柯文哲應對台北市民道歉。

柯文哲今早出席教育局「台北市電器商業同業公會捐贈福安國中及富安國小冷氣設備典禮」前接受媒體聯訪，不諱言「也不是罵什麼，就是看到什麼就說什麼。」

現場媒體驚訝追問所以是發自內心認為王世堅是垃圾？柯沒有正面回應，卻說「以後我們會跟議長拜託一下，那個麥克風該關的時候要關。」

對於自己疑似在無意識之間「吐露心聲」，柯則解釋，就像平常碎碎念、碎碎念，也不在唸什麼，「有時候我們講話也不一定有意義」。

由於柯文哲日前才稱讚台北市議員的素質比較高，如今卻罵議員，柯回說「是總平均很高」，但不願回應是否暗指王世堅拉低平均。

柯補充，應該叫市府媒體事務組整理他第一任期下來，議員問政的表現，包括哪些議員對市政提出建議，還是有市府做哪了些事情，如果真的統計，「他（指王世堅）會零分」，因為沒有什麼實質的建議，其他議員像是黃珊珊、林國成分數就很高。

至於是否認為王世堅質詢都在浪費他的時間？柯說浪費老百姓的時間、浪費人民的時間。但媒體質疑，柯所說的都是友柯議員？柯說，自己的態度是這樣，只要議員有道理他都會做，所以議員就會改變質詢方向，真的去做市政建議。

面對媒體頻頻追問「心底話」，柯最後也「坦然」強調自己講了就講了也沒什麼，所以「誰理他」，言下之意是不會道歉。

柯還說，自己最近發現為什麼王世堅是扶龍命格，因為自己去讀《論語》，裡頭有人問孔子說「每個都說他是好人、他是好人」，孔子說「不是，那是鄉愿，要好人說他是好人、壞人說他是壞人，那個人才是好人」；媒體最後追問，這起事件後會不會覺得選總統更容易？柯笑笑說「好啦好啦，不要鬧了」。

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