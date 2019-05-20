14友邦提案 WHO公告「台灣參與案」提交審議

2019-05-20 00:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕第72屆世衛大會（WHA）今天登場，世衛組織（WHO）公告，已收到貝里斯、史瓦帝尼、海地、宏都拉斯、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、索羅門群島與吐瓦魯等14國的提案，該案要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」一項列入議程。大會將此項補充議程提交給總務委員會審議。

WHA今天開議，台灣遭中國阻撓，連續第三年無法受邀參與大會。我國友邦日前陸續完成提案程序，WHO在日內瓦時間19日傍晚公告，表示已收到多國提案。

包括4月9日來自貝里斯、4月9日來自史瓦帝尼、4月8日來自海地、4月29日來自宏都拉斯、4月7日來自吉里巴斯、4月5日來自馬紹爾群島、4月11日來自諾魯、4月7日來自帛琉、4月25日來自巴拉圭、4月9日來自聖克里斯多福及尼維斯、4月7日來自聖露西亞、4月30日來自聖文森及格瑞那丁、4月24日來自索羅門群島與4月7日來自吐瓦魯等14國的提案，提案內容為要求大會將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入會議補充項目。

大會表示，根據《世界衛生大會議事規則》第12條，將這項補充議程項目建議提交給總務委員會審議。若最後大會增加此項補充議程，也會隨此項建議並同分發相關補充文件。

該項公告如同去年文件，在註腳中補充說明，此項建議提案標題以提案原文印發，內容並不代表WHO秘書處對於任何國家、領土、地區或當局的法律地位考量意見。不過有趣的是，該文件並未如去年般強調WHO的用詞是「中國台灣」，僅表示該用語和WHO「不一致」。

未在提案之列的友邦，除了非世俗國家的教廷，另包括尼加拉瓜與瓜地馬拉。外交部長吳釗燮5月初在立法院答詢時說，除了教廷外，已洽商我國16個邦交國，掌握友邦都會用不同方式聲援我國，也已聯繫美日歐洲等非邦交國為台灣發聲，還在持續擴大聲援台灣的陣容。

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