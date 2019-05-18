台灣遭拒WHA 民間宣達團前往日內瓦中國駐館抗議

2019-05-18 19:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕由台灣聯合國協進會籌組的「2019WHO宣達團」於瑞士時間18日上午前往中國常駐聯合國日內瓦辦事處，抗議中國打壓台灣參加世界衛生大會（WHA）權利，危害台灣健康人權！

宣達團指出，世界衛生大會（WHA）20日將登場，因中國打壓，台灣連續3年未能獲邀與會，已經嚴重影響台灣健康人權與國際防疫合作，「2019WHO宣達團」成員在中國駐館外高喊「反對中共霸權」、「WHO for Taiwan」、「One Taiwan、One China等口號。

宣達團團長蔡明憲表示，今年將近30國家公開支持台灣加入WHO，海內外近百名僑胞共同發聲，台灣民團更不能退怯！誠如衛福部長陳時中所言「台灣人要對中國嚴正抗議」，呼籲全民團結起來，一起向國際社會發聲！

面對抗議，中國駐館人員拒絕接觸，並通知瑞士警方前來，在我外交部官員到場幫忙協調，警方詢問蔡明憲等人在瑞士的住處，請他出示證件、拍照存檔後，請宣達團離開，抗議也平和結束。

宣達團發言人曾琮愷呼籲中國使館人員應將台灣人的心聲轉達給「中國世衛代表團」，呼籲中國政府不要再壓縮台灣的國際空間，也呼籲未來各地台僑也串連到中國各地的大使館抗議，齊力表達對台灣人民的不滿。

另由「台灣世衛外交協會」組成的民團則駐點在人潮眾多的「日內瓦車站」，以遠距醫療情境展示，強調台灣用醫療科技幫助第三世界國家，藉此凸顯台灣醫療歷年貢獻全球的實績，以及與世界各國合作的實力。

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