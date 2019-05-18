美眾院台灣連線致函世衛 籲邀請台灣參與WHA

2019-05-18 14:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕因中國打壓，台灣連續第三年未獲邀出席世界衛生大會，中國蠻橫舉措已引起多個理念相近國家聲援我國。美國聯邦眾議院台灣連線共同主席今致函世界衛生組織幹事長譚德塞，信中提到，WHO以「缺乏兩岸諒解」名義排除台灣參與世界衛生大會，是「給予北京否決台灣參與的權力」，呼籲世界衛生組織應邀請台灣參與今年的世界衛生大會。

世界衛生大會（WHA）本月20日將於瑞士日內瓦登場，因中國打壓，世界衛生組織（WHO）自2017年起，連續3年未邀請台灣參與。

美國眾議員夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）4位眾院台灣連線共同主席今天代表連線成員聯名致函世界衛生組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達對台灣以觀察員身分參與今年世界衛生大會（WHA）的支持。

信中提到，台灣致力於國際衛生合作承諾，為其他國家立下榜樣，提供超過80個國家超過60億美元的人道與醫療援助，台灣也與美國廣泛合作，台灣在健康照護領域的專業表現可為國際社會迫切需求帶來有意義的貢獻。

信中也強調，台灣能為世界衛生組織做出許多貢獻，排除台灣在世界衛生大會之外將給台灣人民帶來風險，「政治考量不得凌駕於公共衛生以及世界衛生組織的價值」。

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