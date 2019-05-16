挺台參與WHA 丹麥前總理與英法德政要聯名發公開信

丹麥前總理、北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）與英法德多國政要，今天（16日）聯名發表公開信，刊登於英國《每日電訊報》，呼籲國際社會支持台灣參與世衛大會（WHA）。（取自拉斯穆森推特）

2019-05-16 23:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕丹麥前總理、北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）與英法德與歐洲議會等多國政要，今天（16日）聯名發表公開信，刊登於英國《每日電訊報》，呼籲國際社會支持台灣參與世衛大會（WHA）。

拉斯穆森今天在個人推特上轉發刊載在英國《每日電訊報》的公開信。拉斯穆森說，他共同參與撰寫了這封信，表達台灣理應恢復WHA觀察員地位的迫切需求，「我們不能允許保障全球公共衛生的國際組織淪為政治工具，台灣公民理應受到WHO接納、受到保護與照顧」。

公開信由拉斯穆森領銜，法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-Francois Cesarini）、英國「台英國會小組」主席伊凡斯（Nigel Evans）、丹麥前健康大臣豪德（Bertel Haarder）、歐洲議會議員、泛歐自由黨派聯盟（ALDE）主席范巴倫（Hans van Baalen）與德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）等人聯名，刊登於英國銷量最高的報紙之一《每日電訊報》。

我駐丹麥代表處今天對此表達感謝，並指出，丹麥與台灣分享自由、民主、言論自由等核心價值，前總理拉斯穆森的推特說出丹麥人的心聲及主持公義，我方感謝丹麥的支持及友誼，也願台丹兩國共同持續加強合作與交流，讓全球衛生防疫無漏洞。

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