特赦阿扁？ 蔡英文：大家一起努力創造氛圍與條件

2019-05-17 20:19

〔記者劉婉君／台南報導〕針對特赦前總統陳水扁一案， 總統蔡英文曾說，「不會讓阿扁孤單。」她今天上台語廣播政論節目「台灣人俱樂部」時說，一起努力，創造氛圍與條件。

蔡英文說，這不只是一個法律的問題，也是社會對這件事情的態度，希望社會對這件事有多一點理解，總統才有空間處理這一件事。

蔡英文說，這是大家要一起做的事，不是總統有權利就能做，還有社會對事情的看法及民意對這件事的支持，雖然總統有權，但法律有法律的規定，這是大家要努力的事，要創造空間和條件。

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