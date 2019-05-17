賭政治生命挺同婚 小英臉書留言破萬則：罰你再做4年！

2019-05-17 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣創亞洲先例通過同婚專法，同性伴侶可辦理登記結婚，外媒《彭博》稱總統蔡英文賭上政治生命，截至晚間6點整，蔡英文臉書貼文累積留言數剛好破萬則，眾網友齊呼「罰你再做4年！」

《彭博》認為，蔡英文為了推動同性婚姻，不惜賭上政治生命，下令立法委員投票支持行政院版本的同婚法案，這可能會帶給蔡英文帶來長期影響，因為蔡英文面臨著連任的巨大威脅。包括民進黨支持者在內的民眾對同性婚姻的廣泛反對，讓蔡英文陷入兩難困境，去年11月的公投中，超過72％的人投票贊成婚姻僅限制在異性戀。

蔡英文下午3點半在臉書發文祝賀同婚專法通過，同性伴侶能夠辦理登記結婚，小英認為，5月17日是台灣直得驕傲的一天，台灣人們學會尊重別人的生活方式，公平對待每一個人，「歷史會這樣寫，全世界會這樣看」，台灣是進步國家，每個人的愛都被法律保障是平等的。

網友、同志們相當感佩蔡英文的勇氣與精神，湧入她的臉書紛紛留言，「蔡英文冒著政治風險，花了三年讓大家可以結婚，換我們保護她了」、「你真的太過份了，罰你再做四年」、「2020年我還不投爆蔡英文？她，面對中國不屈不撓；她，讓台灣在國際上驕傲」、「 2020一定從法國回台灣教訓民進黨太可惡了 讓你們繼續執政不能休息！」、「BBC news登首頁！台灣好棒！」。

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