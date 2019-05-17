賴士葆改名成「嘎啦嘎啦嘎啦」？網友上維基調侃

2019-05-17 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕台灣今（17）日以亞洲先例之姿，成為同婚合法國家。立法院逐條審查政院微調版同婚專法時，國民黨立委賴士葆上台發言爆出一句「嘎拉嘎拉嘎拉」，讓觀看直播的網友噴笑。有人上「維基百科」的「賴士葆」頁面，把他的名字KUSO改成「嘎拉嘎拉嘎拉」，但隨即被修正回來。

反同藍委賴士葆今天上立院表示，去年第10項公投案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」，僅反對民法中的婚姻，不代表這700多萬民意贊成專法。他強調，第12項公投「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益」也一樣，都主張以民法外的方式處理，呼籲大家支持國民黨團提出的版本，反對政院版本。

賴後續複誦748號解釋文，強調他沒違背大法官解釋：「相同性別二人為經營共同生活之目的，所成立之親密性及排他性關係，至於用何種形式來達成嘎拉嘎拉嘎拉......最後，屬於立法範圍。」

網友們認為賴士葆不停「跳針」，回應道「所以現在才要過（政院版）專法啊」、「又在混淆視聽」、「專法就是符合公投結果，可以不要再用文字遊戲誤導社會大眾嗎」。也有人注意到那句「嘎拉嘎拉嘎拉」，留言嗆道：「嘎拉嘎拉是三小啦」、「扯完沒？」

對此，PTT鄉民發文調侃，「剛剛在一個奇怪的殿堂（立法院）聽到的聲音，原本正正經經的在講鬼畫，突然噴出一句嘎拉嘎拉嘎拉～這是怎麼回事，中毒還是中邪」，其他人回應：「抽痰器的聲音」、「在玩寶可夢吧，嘎啦嘎啦」

下午4時15分，有網友上維基百科的「賴士葆」頁面大搞KUSO，把「賴士葆」改成「嘎拉嘎拉嘎拉」，但在5時28分時，被修改回「賴士葆」。

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