施政滿意度回升 蔡英文：我們是很用心很用功的團隊

2019-05-17 17:23

〔記者劉婉君／台南報導〕總統蔡英文今天到台南，品嚐新化瓜瓜園的冰烤番薯後，連讚「真的很好吃！」「台南人真的不得了，你們這裡什麼東西種不出來呢？」針對電視台民調，蔡英文施政滿意度較1月回升13個百分點，她說，除了是政府團隊的努力，也加強了對民眾的施政溝通，這段期間民調改變也反映這個事實。

蔡英文說，從2016年5月開始執政後，持續不斷努力，改善台灣整體的投資環境，將很多的法規修改對投資者更友善，對創業者也更友善，整體來講，台灣的投資環境在這2、3年，在一棒接一棒的行政院長和團隊努力之下，確實讓投資者有很大的信心，也覺得台灣的投資環境是一個競爭力非常高的地方，不但看到台商回流，其實，外商這幾年加碼投資台灣的情況也非常普遍，加上前瞻基礎建設計畫今年已進入全數進行，整體台灣在建設與投資情況都非常好。

而蔡英文近來積極下鄉，她說，執政團隊在今年改組後也做了總檢討，現在整體執政是滿穩定的，節奏滿明快，對民眾關切的事情一樣一樣拿出對策，尤其是在過去3年的累積，現在能一樣一樣拿出成績，讓人民可以感受到執政的用心。不過，還是要加強對民眾的溝通說明，這幾年做的很多事情，讓民眾更了解我們是很用心很用功的團隊。

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