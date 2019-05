好威！同婚合法化新聞橫掃外媒 全世界都看到台灣

2019-05-17 15:54

〔即時新聞/綜合報導〕立法院今表決各黨團版本的同性婚姻專法,順利採民進黨團再修正動議版本三讀通過,明定同性二人將可向戶政機關辦理「結婚登記」,消息一出轟動外媒,《BBC》、《CNN》都做出快訊頭條報導,《路透》、《衛報》也不落人後紛紛專題報導。

總統蔡英文今(17日)上午在立院表決之前,在推特發文喊話,「早安台灣,今天,我們有機會創造歷史,並且向世界展現進步價值可以在東亞社會生根。今天,我們可以讓全世界知道愛會勝利(Good morning #Taiwan. Today, we have a chance to make history & show the world that progressive values can take root in an East Asian society. Today, we can show the world that #LoveWins.)」

如今,同性婚姻可結婚登記的條文已順利三讀,除了《BBC》直指台灣立法院是亞洲首個讓同性婚姻合法化的國會之外,《CNN》更盛讚台灣政府此項創舉,能夠將台灣與LGBTQ權利退步的亞洲其他地方區隔開來,例如中國、汶萊、印尼等國家。

《路透》指出,雖然通過同性婚姻會讓蔡英文明年追求連任的形勢更加複雜,但立法院大樓外支持同婚的民眾在大雨下莫不喜極而泣,人人都讚揚著「亞洲第一」、「做得好!」至於《衛報》,則標舉台灣無疑已創下具有里程碑意義的決定。

