選上總統會解決扁案？柯P：我會解決 錢和法律都交代完

2019-05-09 00:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲8日晚間接受三立節目《54新觀點》專訪，主持人黃倩萍問柯P，若當選總統是否會解決扁案？柯文哲語氣肯定說，「會，我會解決，錢該交代的交代、法律那些還是都交代完，你不能全部都不交代，呼攏過去，這樣對歷史來說是不能交代的。」他還感慨說，中國都有辦法處理文化大革命，做一個定案、走入（應是擺脫的意思）陰影，把它（指文革）結束掉。

柯文哲任內拍板幫前總統陳水扁出版口述歷史回憶錄，5日舉行新書發表會，也是柯文哲擔任市長以來首度與陳水扁同台。黃倩萍問柯文哲，很多人解讀你跟阿扁站在一起，是要吸收阿扁的票？柯文哲回答說，柯文哲是個很簡單的人，有時候還是滿固執的，他有他的理想性、照他的想法做，他也不太在乎人家在想什麼，所以常常是每個人解讀太多。

柯文哲說，「其實對阿扁來講，我是他的醫生，你們都忘記這一點」，所以有時候看到阿扁很感傷，突然覺得人活在世上是造化弄人。主持人再問，如何看到阿扁特赦議題？柯文哲則說，他的態度從頭到尾都是一致，也不是說特赦不特赦，特赦也不是無條件特赦，也是要處理，一直擺著也不是辦法。

柯文哲開始感嘆說，2016年就一直勸他們要解決，但現在都2020年了。主持人追問，若到時候真的當選總統，會解決這個問題（指扁案）嗎？柯文哲說，「會，我會解決」，就是錢該交代的交代、法律還是交代完，「你不能全部都不交代，呼攏過去，這樣對歷史來說是不能交代的。」

主持人追問，所以會速戰速決？柯文哲則認為，還是覺得2016年時候是最好處理的時候，但他也說，要馬上解決還是要討論，「所以我每次都很感慨說，人家大陸都有辦法處理，文化大革命結束以後，建國以來、黨的若干歷史問題，中共還煞有其事開了一個專案小組，把毛澤東的功過做一個定案，然後把它結束掉，大家可以走入文化大革命那個陰影。」

柯文哲認為，面對問題是解決問題的第一步，主持人再問，所以如果當選總統有短中長程來解決？柯文哲說，這個絕對要解決，特赦阿扁這件事，「我說你在保外就醫狀態下，每天在勇哥物語，要是我就覺得很尷尬」，主持人打趣說，人家也可以當網紅，柯文哲則直呼，「不是，這個太奇怪了」，主持人問哪裡氣怪？柯P說，「這違反整個社會的期待」。

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